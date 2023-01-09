Сильная доказательная база. ЕСПЧ вынес решение об оккупации Донбасса Россией

9 января, 13:22
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Разрушенный российской армией драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе, 16 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный российской армией драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе, 16 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Европейский суд по правам человека вынес решение по первому делу об оккупации Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ожидается, что решение огласят 25 января 2023 года.

Об этом сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Она уточнила, что дело Украина и Нидерланды касается нарушений прав человека Россией на на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Также в деле упоминается катастрофа Малайзийского боинга МН17 в 2014 году.

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Скороненко также добавила, что решение по делу по Донбассу, первому делу по захвату РФ восточной части Украины в 2014 году, объявят 25 января.

«Как юрист, который ведет это дело с 2014 года и знаю, сколько усилий было положено в это дело, какую доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у России в ответ — могу сказать — ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу», — отметила она.

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26 января Европейский суд по правам человека начал слушания по делу Украины и Нидерландов против России.

Юридическое подтверждение того, что Россия отвечает за события на Донбассе, позволит украинским гражданам и предпринимателям взимать компенсацию за нанесенный ущерб через ЕСПЧ и инвестиционные арбитражи.

Вынесение решения по сути займет как минимум два года, поскольку по объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело Украина и Нидерланды против России является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Луганская область ЕСПЧ Военные преступления Военные преступления РФ Оккупация Война России против Украины

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