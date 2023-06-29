ЕС предлагает превратить Европейский фонд мира в Фонд обороны Украины — Боррель
Жозеп Боррель (Фото:Кристин Олссон/TT News Agency via Reuters)
В Брюсселе предлагают превратить Европейский фонд мира в постоянный инструмент поддержки для Украины. Для этого предлагают превратить его в Фонд обороны Украины.
Об этом в четверг, 29 июня, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.
По его словам, этот фонд должен был бы оказывать поддержку украинским войскам в долгосрочной перспективе.
«Итак, Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины — обучение должно продолжаться, модернизация армии должна продолжаться», — заявил Боррель.
Таким решением в Брюсселе хотят показать, что Украина будет нуждаться в военной поддержке не только во время войны, но и после ее завершения.
«Мы говорим об обязательствах по безопасности. С моей стороны, это означает, что военная поддержка Украины должна продолжаться долго… во время войны и после войны», — подчеркнул Боррель.
Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует предложить Украине договоренности по безопасности, чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России.
Европейский фонд мира был создан в 2021 году. С помощью него, ЕС помогает странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил самим обеспечивать мир и безопасность на своей территории.