ЕС предлагает превратить Европейский фонд мира в Фонд обороны Украины — Боррель 29 июня, 16:25 Жозеп Боррель (Фото:Кристин Олссон/TT News Agency via Reuters)

В Брюсселе предлагают превратить Европейский фонд мира в постоянный инструмент поддержки для Украины. Для этого предлагают превратить его в Фонд обороны Украины.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

По его словам, этот фонд должен был бы оказывать поддержку украинским войскам в долгосрочной перспективе.

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«Итак, Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины — обучение должно продолжаться, модернизация армии должна продолжаться», — заявил Боррель.

Таким решением в Брюсселе хотят показать, что Украина будет нуждаться в военной поддержке не только во время войны, но и после ее завершения.

«Мы говорим об обязательствах по безопасности. С моей стороны, это означает, что военная поддержка Украины должна продолжаться долго… во время войны и после войны», — подчеркнул Боррель.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует предложить Украине договоренности по безопасности, чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году. С помощью него, ЕС помогает странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил самим обеспечивать мир и безопасность на своей территории.