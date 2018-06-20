Европейские страны не выполняют обязательства по улучшению климата. Кто из подписантов придерживается Парижского соглашения

Большинство европейских стран не выполняют свои обязательства по улучшению климата. Они не уменьшают выбросы углерода в атмосферу. В свою очередь, это чревато ростом средней температуры в мире - более 1,5 ° C относительно показателей доиндустриальной эпохи. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Парижское климатическое соглашение

Такой своеобразный температурный темп является основной целью Парижского климатического соглашения, которое подписали три года назад почти 200 стран. Директор CAN Europe Вендель Трио подтвердил, что большинство стран Евросоюза, подписали Парижское соглашение, проваливают работу для достижения своих целей.

Потепление приведет к засухе, большим и интенсивным ураганам

Лучше всего обещания придерживаются Швеция, Португалия, Франция, Нидерланды и Люксембург. Плохо - Бельгия, Дания, Германия и Великобритания. Такие данные исследования обнародовала международная группа экологов Climate Action Network Europe.

К худшим исполнителям соглашения отнесли большинство стран Центральной и Восточной Европы, несмотря на их слабую экономику и низкие цели по Парижским соглашениям. Первое место в рейтинге странам за их попытки уменьшить выбросы в атмосферу специалисты вообще никому не предоставили.

В то же время отчет ООН свидетельствует о том, что поставленные государствами цели составляют лишь треть от необходимого количества сокращения выбросов до 2030 года. Само Парижское соглашение вступило в силу в ноябре 2016 года.

В чем заключается цель Парижского соглашения

Глобальное потепление влечет за собой ряд проблем. Поднятие уровня моря, что может повысить риски возникновения наводнений и шторма. Потепление приведет к засухе, большим и интенсивным ураганам, а также исчезновению отдельных видов рыб и животных.

Изменения климата усложнят процесс выращивания съедобных продуктов, особенно в странах Африки.

Ни одна из стран не является желающей уменьшить выбросы в атмосферу

Запасы питьевой воды на планете тоже будут сокращаться. Ученые утверждают, что глобальные экономические изменения могут привести к масштабному кризизу беженцев в истории человечества.

Кроме присоединений к большим международным соглашениям государств, каждый человек может сделать свой вклад в улучшение климата. Чтобы уменьшать выбросы в атмосферу, специалисты предлагают использовать стартапы с альтернативной энергетикой, контролировать уровень расходов тепла, сортировать бытовой мусор и пользоваться электромобилем.

Финансирование экологических мероприятий

В отличие от Киотского протокола, которым ограничивались выбросы парниковых газов, в Парижском соглашении отсутствуют санкции в отношении стран-нарушителей, рассказала исполнительный директор центра экологических инициатив Экодия Ирина Ставчук.

Государства взяли на себя обязательства, чтобы не превышать рост глобальной температуры на 4 ° C, которые не соответствуют основной цели Парижского соглашения.

Специалисты советуют каждому сортировать бытовой мусор и пользоваться электромобилем

Поэтому фактически все государства должны пересмотреть показатели, к которым они стремятся. А еще развитые страны должны оказывать помощь бедным государствам на различные экологические программы.

Например, рассматривается вариант передачи авторских прав для таких стран на технологии, которые уменьшат объем вредных выбросов в атмосферу. Пока также не прописан вариант финансирования необходимых экологических мероприятий.

"Сначала предлагалось всем странам вкладывать в этот фонд, брать бедным и ничего не брать богатым. Этот вопрос не решен. Платить в этот зеленый климатический фонд должны развитые страны, типа судьи ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Эти вопросы очень сложные, как распределять эти деньги", - отметила Ставчук.

"Критически недостаточные" обязательства Украины

Государства-подписанты Парижского соглашения добровольно на себя брали обязательства по уменьшению выбросов углерода. Например, Украина заявила, что будет пытаться уменьшить такие выбросы до 2090 года на 60%.

Для выполнения целей Парижского соглашения, страны должны отказаться от ископаемого топлива к 2050 году

Об этом рассказал председатель Совета Украинской климатической сети Илья Еременко.

Однако пока снижение происходит не из-за действий правительства, а из-за сокращения работы предприятий тяжелой промышленности.

По его словам, обязательства Украины "критически недостаточные" и даже позволяют еще увеличивать выбросы углерода. Поэтому государству следует настоять на увеличении своих обязательств, чтобы помешать росту глобальной температуры на планете, отметил Еременко.

"Чтобы выполнить цели Парижского соглашения, страны должны отказаться от ископаемого топлива к 2050 году. В прошлом Социальная академия наук Украины опубликовала сценарий перехода Украины, где описано, что это действительно возможно и выгодно. Все, что нужно, это соответствующие политические решения, которые трудно принимать в то время, как политическая и экономическая власть зочереджена в тех руках, которые получают эту власть за счет ископаемой энергетики, то есть сжигание угля, сжигание газа, атомной генерации", - рассказал Еременко.