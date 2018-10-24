Европарламент против милитаризации Азовского моря. Какова вероятность введения санкций против РФ и усилит ли это позиции Украины

Европарламент выступает против милитаризации Азовского моря и не исключает новые санкции против России, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини во время пленарного заседания Европарламента. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что говорят в Евросоюзе

Она также добавила, что возведение моста между Россией и Крымом состоялось без разрешения Украины, и это еще одно нарушение суверенитета. Более того, мост препятствует прохождению судов в украинские порты.

"6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море. Это привело к задержаниям и значительным затратам со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС. Россия этим режимом задела 200 кораблей с украинскими и международными флагами. РФ начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей", - сказала Могерини.

Крым для военной поддержки

Могерини во время дебатов добавила: когда нарушается международное право, украинский суверенитет и целостность, ЕС стоит на стороне украинского народа. Немецкий депутат Европарламента, представитель политической группы Зеленые Ребекка Хармс заявила, что развитие ситуации в Азовском море нужно рассматривать в контексте оккупации Россией Крыма. Она сказала, что теперь Москва использует полуостров для своей военной поддержки.

"Я думаю, что миссия ОБСЕ должна расширить свой наблюдательный мандат на территорию Азовского моря. Не должно быть технического или военного взаимодействия с РФ, что может усилить оперативный потенциал российских военно-морских сил. ЕС и НАТО должны перебросить военные корабли в регионы, чтобы предотвратить эскалацию. Надо также тщательно изучить проекты по усилению портов в Мариуполе и Бердянске", - отметил Хармс.

Резолюция о нарушении

Мониторинговая миссия ОБСЕ уже давно должна расширить действие своего мандата, соглашается президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук.

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Она отметила, что введение новых санкции на сегодня выглядит маловероятным. Сейчас говорить о реальных сдвигах в этом вопросе еще рано. Резолюция Европарламента позволит усилить позиции Украины и станет очередным документом, который зафиксирует агрессивные действия РФ.

"Трудно будет провести эти санкции, поскольку Италия уже заявляет, что на следующих полгода они не будут поддерживать и не будут голосовать. А Европарламент и ЕС - это консенсусное решение. Каждый раз какое-то государство будет говорить, что нам не нужно продолжать санкции. Нам нужно обращаться в ООН и самостоятельно в суди", - сказала Верещук.

В четверг в Европарламенте планируют принять резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Проекты документа подали пять крупнейших политических групп законодательного органа ЕС.