Европа не должна предоставлять убежище украинским олигархам-беглецам. О чем писал президент Порошенко в статье для западного издания

Петр Порошенко пишет о реформах, которые затягивались во время его президентства

В своей статье для американского издания The Washington Post, президент Петр Порошенко пишет о пользе запуска Высшего антикоррупционного суда. Президент призывает европейских партнеров помочь привлечь к ответственности лиц, причастных к коррупции в Украине. О статье президента - в сюжете Радио НВ.

О чем говорится в материале

В своей статье Моя цель - победить коррупцию в Украине Петр Порошенко рассказывает о важности Антикоррупционного суда и роли этого органа в общих реформах Украины.

У западных политиков может возникнуть диссонанс, поскольку они знают, как функционирует бизнес самого Порошенко

После запуска суд начнет свою работу, помогая закрыть все имеющиеся коррупционные схемы, которые остались в Украине, и привлечь виновных к ответственности, пишет президент.

Тем не менее, не последнюю роль в этом играют европейские страны: проверка потоков капитала из Украины и непредоставление убежища олигархам и чиновникам из Украины, которые стремятся уклониться от украинского правосудия, пишет президент.

В статье президент отмечает, что Украина имеет внутренних врагов, популистов и заинтересованных в своих интересах групп. Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не будучи заинтересованными в решении этой проблемы. Они являются членами бывшей Партии регионов Виктора Януковича и антиреформистскими олигархами.

Впрочем, по его убеждению принятие закона об Антикоррупционном суде - это прорыв и изменение правил. Следующей задачей глава государства видит наискорейшее обеспечение функционирования Атикоррупционного суда.

Политический шаг Порошенко

Несмотря на то, что Петр Порошенко сам является представителем крупного капитала, он пошел на политический шаг борьбы с коррупцией, заявил эксперт по международным вопросам Виктор Каспрук.

Популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией

По его словам, таким образом президент дает понять Западу, что Украина готова к изменениям, которые могут наступить после появления Антикоррупционного суда.

"Нужно иметь политическое мужество, чтобы решиться на этот шаг. Понимая, что это может касаться его, его бизнес-партнеров и его политических партнеров. То есть, несмотря на весь возможный популизм Петр Порошенко перешел антикоррупционный рубикон и решил, с кем он, понимая, какие последствия могут быть в перспективе для него", - сказал Каспрук.

По мнению медиа-эксперта Татьяны Поповой, эта статья может улучшить имидж Украины на Западе.

Статья может улучшить имидж Украины на Западе

Однако у западных политиков может возникнуть диссонанс, поскольку они в курсе, как функционирует бизнес самого Порошенко и то, что реформы тормозили во время его президентства, добавила Попова.

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом он заявил на заседании ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС. По его словам, есть профильные министерства, которые мотивированы на имплементацию Соглашения об ассоциации, но необходима поддержка всех министерств.