Евродепутатка высоко оценила работу украинской полиции во время КиевПрайда

Депутатка Европейского парламента Ребекка Хармс высоко оценила деятельность Национальной полиции Украины во время Марша равенства в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Также евродепутатка считает, что КиевПрайд, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве, получил полную поддержку государства.

"Я думаю, что это был прайд, который получил полную поддержку государственных институций. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", – заявила Ребекка Хармс после завершения Марша равенства.

Евродепутатка также отметила, что марш прошёл под эгидой плюрализма и равенства прав.

Также сообщается, что представительница организации КиевПрайд Руслана Панухник рассказала журналистам, что по ее оценке в Марше равенства приняли участие 5-6 тысяч человек.

"Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колоны. Сейчас участники и участницы разъехались по путям отходов", – рассказала она.

Отмечается, что организаторы намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".

Напомним, в центре Киева, 17 июня, прошел Марш равенства (фото, видео).

Смотрите также

Накануне в столице из-за мероприятия закрыли три центральных станции метро и перекрыли центральные улицы. Правоохранители планируют возобновить движение в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства.

Всего в управлений полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 56 человек.

Позже представители С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных.