"Евробляхеры" блокируют движение на 11 пограничных пунктах

На границах Украины со странами Евросоюза и Беларусью по состоянию на утро понедельника, 26 ноября, осложнено движение через пункты пропуска - из-за протестной акции владельцев автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По состоянию на 08:00 был затруднен проезд через 11 пунктов пропуска, 8 из которых - на границе с Польшей. Речь идет о пунктах Устилуг, Рава-Русская, Ягодин, Малый Березный, Шегини, Краковец, Солотвино, Угринов, Грушев, Смильница, Доманово.

Протестующие частично или полностью перекрывают движение на дорогах.

25 ноября владельцы автомобилей на еврономерах устроили акции на пунктах пропуска во Львовской, Волынской и Закарпатской областях. В частности, на пункте пропуска Краковец митингующие зажгли шины.

Евробляхеры протестуют из-за вступления в силу закона об упрощении процедуры растаможивания машин на еврономерах.

Пограничники усилили охрану государственной границы из-за протестов "евробляхеров".

23 ноября президент Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру растаможивания автомобилей, в том числе с европейскими номерами, и закон, который повышает ответственность за нарушение правил растаможивания автомобилей.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты №8487 и №8488. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу (с 25 ноября).

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