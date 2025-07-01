Забытые соседи. Как хасиды жили в украинских штетлах, писали квитлех, а оставили только мацевы, и почему украинцы уже не знают эти странные слова
Хасиды в Умани во время молитвы и почтения памяти на могиле цадика Нахмана (Фото: Сергей Окунев / NV)
Историк Татьяна Федорив рассказала NV, как жили евреи украинских местечек, почему смешанные браки становились драмами, но иногда спасали жизни, и что рассказывают камни старых кладбищ.
Почти одинаковые угрозы и вызовы — так можно описать современную взаимосвязь между Украиной и Израилем, которая в последнее время только усиливается. Ведь обе страны живут в состоянии длительной войны, а жители их городов — под обстрелами ракетами и БпЛА. Даже оружие, которое используют для этого их враги, иногда имеет одно и то же происхождение.
Однако современное сходство имеет и давние общие корни.
Сотни тысяч израильтян происходят из украинских городков-штетлов, их прадеды молились в синагогах Львова, Одессы, Умани. Именно на украинских землях зародился хасидизм, который сформировал духовное лицо миллионов евреев в мире. И эта связь до сих пор продолжается, доказательством чему является ежегодное массовое паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана, которое не прервала даже большая война.