«Законные цели, плановая работа». В ВСУ прокомментировали взрывы в Евпатории 14 сентября, 07:40 В Евпатории под утро 14 сентября прогремели взрывы (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя взрывы в оккупированной Евпатории в четверг, 14 сентября, напомнила, что там расположены военные объекты россиян, которые являются законными целями.



Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Гуменюк не стала уточнять детали, заявив, что это «плановая работа».

«Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, цели военные, „бавовна“ цветет», — сказала она.

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Утром 14 сентября в соцсетях сообщили о новых мощных взрывах в Крыму. На фото и видео из Евпатории видно пожар и столб дыма. СМИ пишут, что в том районе расположено несколько воинских частей, база ПВО; также неподалеку есть военный аэродром.

В министерстве обороны России заявили что ночью над оккупированным полуостровом якобы сбили 11 беспилотников.

В преддверии мощных взрывов прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, которые не подлежат восстановлению.