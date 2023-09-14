В ВСУ подтвердили удар по ракетному комплексу россиян возле Евпатории. Жители сняли момент прилета — видео 14 сентября, 12:18 В Евпатории в ночь на 14 сентября прогремели взрывы (Фото:Скриншот видео соцсети/Telegram)

В Вооруженных силах Украины подтвердили свой удар в районе оккупированной Евпатории, где был уничтожен комплекс С-400 Триумф россиян.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

«Утром ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов „земля-воздух“ возле Евпатории во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

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В соцсетях появилось видео момента попадания, снято местными жителями. Сначала раздается взрыв, после чего появляется зарево и дым — потом мощный взрыв и огненный «гриб».



«Вот это прилетело, мама дорогая», — говорят голоса за кадром.



Ранее источники NV в Службе безопасности Украины сообщили, что взрывы в Евпатории — спецоперация контрразведки СБУ и Военно-морских сил ВСУ. Дронами и ракетами Нептун был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф.

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.

Еще один Триумф был уничтожен на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму 23 августа. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это сделала новая украинская ракета, «показавшая себя абсолютно безупречно».

Утром 14 сентября в соцсетях сообщили о новых мощных взрывах в Крыму. На фото и видео из Евпатории видно пожар и зарево. СМИ писали, что в том районе расположены несколько воинских частей, база ПВО; также неподалеку находится военный аэродром.

В министерстве обороны России заявили, что ночью над оккупированным полуостровом якобы сбили 11 беспилотников. Комментируя взрывы, в ОК Юг сказали, что идет плановая работа и военные цели оккупантов — законные.