Скончалась спикер ГСЧС Евгения Дудка, раненная при ударе оккупантов по Днепру 10 апреля 2022 года

7 марта, 22:04
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Евгения Дудка (Фото:Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook)

Евгения Дудка (Фото:Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook)

Во вторник, 7 марта, скончалась спикер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, которая попала под российский обстрел в апреле 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

«Нет тех слов в этом мире, чтобы выразить грусть и ужасную боль от страшной потери. Еще 10 апреля 2022 года вместе с коллегами Евгения попала под обстрел на месте ликвидации последствий вражеского удара. Ее ранение было самым тяжелым. Все это время она боролась за жизнь», — сообщили в ГСЧС.

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10 апреля 2022 года страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра. В результате повторного удара оккупантов были ранены шесть спасателей, которые ликвидировали последствия на месте. Пострадали Евгения Дудка и ее супруг Игорь Гетало.

«Для меня лично 24 февраля закончилось 10 апреля. И вот до сих пор я живу 10 апреля. Война кардинально изменила мою жизнь. Унесла здоровье, мое любимое дело и не дала насладиться семейной жизнью. И на мою судьбу выпало две войны — с конченым русским миром и война за выживание», — писала Евгения Дудка в Facebook 24 февраля.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область ГСЧС Город Днепр Война России против Украины

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