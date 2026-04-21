Костенко об отставке главы патрульной полиции Жукова: Во время войны мы не можем просто так разбрасываться профессиональными кадрами

Евгений Жуков (Маршал) отвечал за весь департамент патрульной полиции, за многое его стоит хвалить, однако его заставили уйти в отставку из-за действий двух подчиненных во время стрельбы в Киеве, без должного анализа случившегося.

Об этом в эфире Radio NV сказал секретарь комитета парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко (фракция Голос).

Он сказал, что знает Жукова как героического офицера времен АТО, вместе с ним участвовал в обороне Донецкого аэропорта. И, возглавляя патрульную службу, тот, по мнению Костенко, был «на своем месте».

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«Я считаю, что во время войны мы не можем просто так разбрасываться профессиональными кадрами из-за не его непосредственно каких-то действий неправильных, а двух подчиненных. Надо исследовать их действия», — отметил политик.

Его удивляет, что многие люди поддерживают увольнение Жукова.

«Я скажу, что с такими разбросами у нас завтра не останется профессиональных кадров. С одной стороны, говорят, пусть профессионалы воюют, а с другой — профессионалов пытаются сбить», — сказал Костенко, выразив надежду, что Маршалу найдут достойную должность.

Возвращаясь к действиям патрульных, которые, судя по видео, скрылись с места преступления в Голосеевском районе Киева, как только злоумышленник начал стрельбу, гость Radio NV заметил: «Все смотрят просто на картинку, а я всегда смотрю глубже, потому что сам руководил подразделением и видел людей в критических ситуациях. Все действуют по-разному. Я хотел бы увидеть тех критикующих на том месте, даже с автоматом или с пистолетом. Когда эта ситуация произошла, как бы они действовали, даже будучи патрульными полицейскими? Но выглядит все так, что люди были не подготовлены или, даже если подготовлены, не выполнили свою задачу. Здесь нет сомнений».

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мать (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.

Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

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19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке после того, как в Сети появилось видео бегства патрульных во время стрельбы. Также с должностей отстранили всю руководящую вертикаль патрульной полиции Киева.