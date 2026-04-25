«Сделать аналог нашего Вампира у них не получается»: украинский пранкер рассказал детали подслушанного закрытого совещания о дронах в РФ

«Майор Чернобаев» — украинский пранкер, волонтер и основатель проекта ДрукАрмия Евгений Вольнов — в интервью Radio NV рассказал детали о совещании производителей дронов в Министерстве промышленности и торговли России, на которое ему удалось попасть онлайн.

Видеозапись этого совещания, к которому подключился Вольнов, стала вирусной в украинских соцсетях.

Отвечая на вопрос о том, кто именно из россиян участвовал в этом заседании, пранкер ответил, что это «были люди, которые принимают решения и пытаются пушить российский ВПК [военно-промышленный комплекс] для производства».

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Само же совещание было «о дронах разного веса — о маленьких, о больших», пояснил Вольнов.

«Они пытаются сделать аналог нашего Вампира, называя его Леший. Но что-то у них не получается. Если честно, я не понимаю, почему. Это не rocket science, но, возможно, у них не хватает кадров. Возможно, они не понимают, как это работает. Хотя это для меня, если честно, тайна, почему так», — добавил он.

Евгений Вольнов добавил, что фокусом встречи была «российскость» производства — то есть соотношение иностранных и российских технологий и материалов в изготовлении дронов.

«То есть они пытаются набирать какие-то очки российскости в производстве дронов. Они говорят, что „вот это мы собираем здесь, поэтому мы имеем российскость“. И эта российскость, как я понимаю, дает возможность им получать государственные контракты на производство дронов», — пояснил Вольнов.

По его словам, на встрече «можно было услышать о том, что у них нет даже медных проводов».

«Хотя да, у нас есть информация, что медные провода они производят. Но, возможно, они номинально их производят, но для тех производителей, которые занимаются дронами, они недоступны. Или не подходят по своим параметрам», — пояснил пранкер.

По его словам, вывод один: что Россия в таком производстве критически зависит от поставок из Китая. «Поэтому, если все же общеполитическая, глобальная конъюнктура начнет давить на Китай и запретит ему продавать что-то России, то все, у них не будет никаких возможностей отправлять что-то на нас», — резюмировал он.