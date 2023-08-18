Нападавшие с битами и фото. Нацполиция раскрыла подробности покушения на замглавы Налоговой службы 18 августа, 13:34 На заместителя председателя Налоговой службы совершили покушение (Фото:Даниил Гетманцев/Telegram)

Нападение на замглавы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура готовили двое мужчин. Полицейские предотвратили покушение, когда они с битами направлялись в сторону чиновника, когда тот выходил из подъезда своего дома.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Правоохранители заранее получили информацию о подготовке к нападению, целью которого было нанесение телесных повреждений. Поэтому в 8 утра четверга, 17 августа, злоумышленников задержали непосредственно во время покушения.

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Кроме бит, нападавшие имели с собой фото Сокура и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления, пишет Нацполиция. Злоумышленникам 27 и 31 год, оба уже судимы. Их задержали, личность заказчика нападения выясняют следователи.

Фото: Нацполиция

Досудебное расследование возбудили по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.

Утром 18 августа глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что на замглавы налоговой Евгения Сокура совершили покушение на убийство. По его словам, заказчиками были «схемщики, потерявшие бизнес и перешедшие черту». Вскоре глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что полиция предотвратила нападение.