На замглавы Налоговой службы совершили покушение — Гетманцев 18 августа, 08:38 Гетманцев заявил о покушении на заместителя главы Государственной налоговой службы (Фото:Даниил Гетманцев/Telegram)

На заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура совершили покушение на убийство в четверг, 17 августа.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, нападение произошло в центре города в 7:50. Вероятно, речь идет о Киеве.

Видео дня

«Заказчики — схемщики, потерявшие „бизнес“ и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска», — заявил Гетманцев.



Нардеп сообщил, что исполнителей задержали, они дают показания на заказчиков.



Правоохранители на месте покушения на замглавы налоговой Евгения Сокура

Евгений Сокур — исполняющий обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины, имеет VI ранг государственного служащего. Больше подробностей о его биографии на сайте налоговой нет. В июне сообщали, что он представил направления цифровизации ДПС.



В июле в интервью Liga.net Гетманцев подтвердил, что Сокур был его помощником, а и.о. он стал в мае 2022 года, потому что «не было желающих». Он возразил, что тот курирует систему мониторинга рисковых налоговых накладных, но не уточнил, за что именоо отвечает Сокур.

