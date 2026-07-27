В Киеве полиция задержала журналиста Hromadske, работавшего над материалами о возможной коррупции среди правоохранителей

При этом документы водителя полицейских не интересовали (Фото: Евгений Шульгат/Facebook)

В понедельник, 27 июля, в Киеве полиция задержала журналиста Hromadske Евгения Шульгата. Правоохранители остановили такси, в котором он ехал, после чего надели на журналиста наручники. Редакция заявляет о возможном целенаправленном задержании.

Об этом пишет Hromadske.

По словам полиции, причиной остановки якобы стало нарушение Шульгатом правил воинского учета. В то же время в редакции Hromadske заявляют, что имеющиеся в их распоряжении документы подтверждают отсутствие каких-либо нарушений со стороны журналиста.

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Обновлено в 20:36. В полиции Киева заявили, что проверяли документы у водителя и пассажира автомобиля, когда пассажир отказался предъявить документы, в частности военно-учетные документы. По словам полицейских, ему предложили проехать в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, однако он «категорически отказался». В связи с этим полиция задержала мужчину, говорится в сообщении. Полицейские также заявили, что он, по предварительным данным, не прошел военно-врачебную комиссию.

Шульгат сообщил, что во время задержания правоохранители применили к нему физическую силу.

«Непонятно, каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении правил воинского учета пассажиром такси. При этом документы водителя полицейских не интересовали, что дает основания полагать, что задержание было целенаправленным», — заявила руководитель редакции расследований Hromadske Ярослава Вольвач.

В Hromadske отметили, что Евгений Шульгат работал над рядом расследований, в частности над материалами о возможной коррупции среди представителей правоохранительных органов.

В 2024 году, когда Шульгат работал журналистом «Слідство.інфо», он готовил материал об элитном имуществе руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. После выхода расследования журналисту попытались вручить повестку.

По данным источников «Слідство.інфо», человеком, который тогда руководил представителями ТЦК, был Алексей Биленко — лицо, которое издание связывало с Ильей Витюком.