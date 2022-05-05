Второй раз за последние четыре года. Украинский моряк с буксира Яны Капу попал в плен россиян — Луганская ОВА
Евгений Семидоцкий после освобождения из плена в 2019 году (Фото:www.radiosvoboda.org)
Украинский моряк, член экипажа рейдового буксира Яны Капу Евгений Семидоцкий снова попал в плен россиян.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По словам главы области, в Сватово Семидоцкий работал в пожарно-спасательном отряде местной ячейки ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.
"Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года», — сообщил он.
Евгений Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира Яны Капу, захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в России.
В Украину он вернулся 7 сентября 2019, когда между Украиной и страной-агрессором произошел масштабный обмен пленными.
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