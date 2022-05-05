Второй раз за последние четыре года. Украинский моряк с буксира Яны Капу попал в плен россиян — Луганская ОВА

5 мая, 10:16
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Евгений Семидоцкий после освобождения из плена в 2019 году (Фото:www.radiosvoboda.org)

Евгений Семидоцкий после освобождения из плена в 2019 году (Фото:www.radiosvoboda.org)

Украинский моряк, член экипажа рейдового буксира Яны Капу Евгений Семидоцкий снова попал в плен россиян.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам главы области, в Сватово Семидоцкий работал в пожарно-спасательном отряде местной ячейки ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

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"Сегодня стало известно, что Евгений   Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года», — сообщил он.

https://www.youtube.com/watch?v=NKurNYIJ9r0&t=16s

Евгений Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира Яны Капу, захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в России.

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В Украину он вернулся 7 сентября 2019, когда между Украиной и страной-агрессором произошел масштабный обмен пленными.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Плен Война России против Украины

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