«На фронте — позор». В сети появилось обращение Пригожина к «вагнеровцам» в Беларуси 19 июля, 17:48 Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь. Он заявил, что боевики (известные многочисленными военными преступлениями) «достойно воевали» и «сделали для России очень много».

Соответствующее видео выступления опубликовали Разгрузка Вагнера и Оркестр Вагнера в Telegram.

Нынешние события на войне РФ против Украины он назвал «позором, в котором не нужно участвовать». Он отметил, что надо дождаться момента, когда можно будет «проявить себя по полной программе».

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Пригожин отметил, что пока боевики ЧВК Вагнер будут находиться в Беларуси, они помогут белорусской армии стать «второй армией мира», и в случае необходимости, заступятся за белорусов. Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы якобы встретили их «не только как героев, но и как братьев».

«Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но осторожно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски», — сказал Пригожин в речи.

Далее он призвал наемников готовиться и повышать «свой уровень» и «в новый путь, в Африку». Он сказал боевикам, что, возможно, те вернутся на войну против Украины в тот момент, когда будут уверены, что их не заставят «посрамить самих себя и свой опыт».

После этого Пригожин передает слово командиру, который дал военной компании имя Вагнера. На видео мужчина говорит, что он и есть «тот самый Вагнер». Канал Оркестр Вагнера сообщает, что это Дмитрий Уткин.

18 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь прибыла пятая колонна боевиков ЧВК Вагнера. По данным, в колонне было более 100 машин.

ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ отметили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

Утром 18 июля CNN сообщало, что первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, а по меньшей мере две еще движутся в ее сторону. А российские СМИ сообщили, что в России окончательно ликвидировали частную военную компанию Вагнера.