«Крепость в каждом доме». Пригожин заныл, что не может взять Бахмут — видео 3 января, 13:36 Евгений Пригожин сетует на надежность оборонных рубежей ВСУ (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Основатель российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин попытался объяснить, почему его наемники уже больше полугода не могут захватить Бахмут в Донецкой области.

Видео с оправданиями военного преступника обнародовала кремлевская пропаганда.

По его словам, штурм лишь одного дома в районе подконтрольного Силам обороны Бахмута может длиться «неделями».

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«Главный вопрос у всех, когда возьмете Артемовск (Бахмут)? Это крепость в каждом доме… Что такое прорвать оборону? Оборону прорвать — это один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще новая оборона. И не одна оборона. И таких линий обороны… Сколько в Артемовске таких рубежей обороны? Если сказать 500, наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров рубеж обороны», — заявил Пригожин.

Сами же вагнеровцы сетуют, что не могут продвинуться из-за нехватки техники и боеприпасов, возлагая ответственность за это на генеральный штаб РФ.

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«Нам не хватает техники, БМП-3, и снарядов „сотки“ не хватает… Нужно больше боеприпасов», — пожаловались российские наемники.