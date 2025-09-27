Президента Криворожской федерации самбо и вице-президента Национальной федерации самбо Евгения Понырко убили возле его дома, вероятно, из трофейного оружия. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщило издание Свои. Кривой Рог .

По предварительным данным, киллеров было двое и их сейчас разыскивают. Собеседники издания рассказали, что на месте нашли 30 гильз российского производства, а всего в Понырко попало 15 пуль.

Реклама

Журналисты отметили, что Понырко устраивал в Кривом Роге спортивные турниры среди детей и юношей с призами от собственного имени. Он также участвовал в популяризации инклюзивного самбо для ветеранов войны.

Издание также уточняет, что в 2010 году Саксаганский районный суд приговорил Понырко к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в нескольких уголовных правонарушениях, в частности в причинении тяжких телесных повреждений, грабеже, вымогательстве и хулиганстве. Впоследствии апелляционная инстанция сократила срок заключения до семи лет.

В 2014 году мужчина вышел на свободу благодаря «закону Савченко», по которому один день в СИЗО засчитывался за два в тюрьме.

В 2016 году его снова осудили — на этот раз за нападение на патрульного. Суд назначил 14 месяцев заключения, однако Понырко покинул зал суда свободным, снова благодаря закону Савченко.

Кроме того, по информации издания, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

26 сентября в Кривом Роге неизвестный несколько раз стрелял в Понырко — от полученных ран тот скончался на месте.

Как рассказали Суспільному очевидцы, погибший жил в Покровском районе Кривого Рога около двух лет, а также пользовался услугами охранника.