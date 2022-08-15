«Опознали по черепу». В России признали гибель чиновника из Алтайского края в «ДНР»

15 августа, 16:57
Евгений Новиков (Фото:Поиск потерянных людей / ВКонтакте)

Евгений Новиков (Фото:Поиск потерянных людей / ВКонтакте)

Российские пропагандисты в понедельник, 15 августа, сообщили о смерти зампредседателя общественной палаты Алтайского края страны-агрессора Евгения Новикова на территории псевдореспублики «ДНР».

Кремлевское агентство ТАСС со ссылкой на председателя палаты Юрия Шамкова пишет, что Новиков уехал на оккупированную Россией территорию в Донецкой области Украины в начале июля якобы с «волонтерской миссией», а 10 июля «попал под обстрел в Шахтерском районе». Пропагандисты утверждают, что при этом обстреле пострадали двое и «пропали без вести» четыре представителя российской организации Наследие — молодежного крыла «российского союза ветеранов Афганистана».

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До этого родственники Новикова публиковали в соцсетях сообщения о том, что он пропал без вести. Российское издание Алтапресс пишет, что Новикова «опознали по черепу».

14 августа украинские журналисты Денис Казанский и Андрей Цаплиенко сообщили, что защитники Украины нанесли удар по штабу российских наемников из ЧВК Вагнера в Попасной Луганской области. Информацию о том, где находится штаб, раскрыл российский пропагандист.

https://www.youtube.com/embed/m8twrjBhyq0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Шахтерск Алтайский край ЛДНР ОРДЛО Война России против Украины

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