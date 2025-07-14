Один из корпусов ДШВ возглавит Герой Украины Евгений Ласийчук: что про него известно
Евгений Ласийчук возглавит седьмой корпус ДШВ (Фото: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)
7 корпус Десантно-штурмовых войск возглавит полковник Евгений Ласийчук, ранее возглавлявший 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду ДШВ.
Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса ДШВ.
Там рассказали, что под командованием Ласийчука его бригада смогла остановить продвижение российских войск вблизи Покровской агломерации в Донецкой области, поэтому он «объединит славные десантные воинские части юго-восточного региона», а именно:
- 25 СОВДБр;
- 79 отдельную Таврическую десантно-штурмовую бригаду;
- 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;
- 77 отдельную аэромобильную бригаду;
- 78 отдельный десантно-штурмовой полк.
Полковник Евгений Ласийчук является рыцарем орденов Богдана Хмельницкого II и III ступеней.
В 2024 году он получил звание Героя Украины с честью орденом Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время войны России против Украины.