Один из корпусов ДШВ возглавит Герой Украины Евгений Ласийчук: что про него известно

14 июля, 12:04
Евгений Ласийчук возглавит седьмой корпус ДШВ (Фото: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Евгений Ласийчук возглавит седьмой корпус ДШВ (Фото: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

7 корпус Десантно-штурмовых войск возглавит полковник Евгений Ласийчук, ранее возглавлявший 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду ДШВ.

Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса ДШВ.

Там рассказали, что под командованием Ласийчука его бригада смогла остановить продвижение российских войск вблизи Покровской агломерации в Донецкой области, поэтому он «объединит славные десантные воинские части юго-восточного региона», а именно:

  • 25 СОВДБр;
  • 79 отдельную Таврическую десантно-штурмовую бригаду;
  • 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;
  • 77 отдельную аэромобильную бригаду;
  • 78 отдельный десантно-штурмовой полк.

Полковник Евгений Ласийчук является рыцарем орденов Богдана Хмельницкого II и III ступеней.

В 2024 году он получил звание Героя Украины с честью орденом Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время войны России против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Корпуса Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) Война России против Украины Российская агрессия

