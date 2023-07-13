«Россияне не успеют помолиться». 22-летний военный создает наземные дроны для ВСУ — фоторепортаж 13 июля, 14:05 Наземный дрон (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Вооруженные силы Украины получили несколько десятков наземных дронов на дистанционном управлении, которые могут стать «следующим рубежом военных инноваций».

О поставках армии аппаратов рассказал Reuters их 22-летний разработчик Евгений Гнаток.

Журналисты описывают, как небольшая зеленая машина с толстыми колесами почти незаметно проехала сквозь траву. Такие аппараты способны перевозить оружие, взрывчатку и вести разведку.

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Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

«Если они [российские оккупанты] увидят ее на таком расстоянии, то даже не успеют помолиться», — рассказал Гнаток.

Наземные дроны имеют разные размеры и возможности. Например, меньшие могут нести противотанковую мину или дистанционно управляемый пулемет на расстоянии до 10 км от оператора. Сейчас военный работает над более крупной машиной, способной нести 20-мм пушку. Одним из преимуществ он называет цену дронов — запчасти к ним стоят менее 30 тысяч гривен.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

По словам Гнатка, он не получает прибыль от своей разработки, но просит военных, которые покупают наземные дроны, покрывать расходы на производство. Он говорит, что его цель — заменить как можно больше бойцов на передовой машинами и чтобы те могли автономно действовать в бою.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Россияне также пытаются экспериментировать со своими «боевыми работами». Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт заявил агентству, что их использование с обеих сторон пока крайне ограничено, однако благодаря таким инновациям на поле боля и «технологически подкованным украинским волонтерам» «со временем появятся новые решения».

