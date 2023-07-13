«Россияне не успеют помолиться». 22-летний военный создает наземные дроны для ВСУ — фоторепортаж
Наземный дрон (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
Вооруженные силы Украины получили несколько десятков наземных дронов на дистанционном управлении, которые могут стать «следующим рубежом военных инноваций».
О поставках армии аппаратов рассказал Reuters их 22-летний разработчик Евгений Гнаток.
Журналисты описывают, как небольшая зеленая машина с толстыми колесами почти незаметно проехала сквозь траву. Такие аппараты способны перевозить оружие, взрывчатку и вести разведку.
«Если они [российские оккупанты] увидят ее на таком расстоянии, то даже не успеют помолиться», — рассказал Гнаток.
Наземные дроны имеют разные размеры и возможности. Например, меньшие могут нести противотанковую мину или дистанционно управляемый пулемет на расстоянии до 10 км от оператора. Сейчас военный работает над более крупной машиной, способной нести 20-мм пушку. Одним из преимуществ он называет цену дронов — запчасти к ним стоят менее 30 тысяч гривен.
По словам Гнатка, он не получает прибыль от своей разработки, но просит военных, которые покупают наземные дроны, покрывать расходы на производство. Он говорит, что его цель — заменить как можно больше бойцов на передовой машинами и чтобы те могли автономно действовать в бою.
Россияне также пытаются экспериментировать со своими «боевыми работами». Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт заявил агентству, что их использование с обеих сторон пока крайне ограничено, однако благодаря таким инновациям на поле боля и «технологически подкованным украинским волонтерам» «со временем появятся новые решения».