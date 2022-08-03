За сутки россияне обстреляли 30 населенных пунктов, погибло 16 человек — МВД

3 августа, 23:29
Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что российские оккупанты за последние сутки обстреляли 30 населенных пунктов.

«За минувшие сутки в полицию поступила информация об обстрелах 30 населенных пунктов, в результате чего 16 человек погибли и еще десятки получили ранения. Обстановка остается крайне напряженной в Донецкой области, беспощадно продолжают обстреливать Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Херсонскую области», — сообщил Енин.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   МВД Украины Война в Украине Евгений Енин Война России против Украины

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