«Мировая наука наши данные не потеряла». Евгений Дикий — о разрушенном Россией офисе НАНЦ, первом походе Ноосферы и «боевых пингвинах» 2 ноября, 07:36 10 октября российские оккупанты атаковали Киев, повредив, в частности, десятки домов, музеи, учебные заведения и офис НАНЦ (Фото:Александр Заклецкий, Юлия Кривицкая)

В этом году пересменка украинских полярников стала революционной — впервые за 20 лет они добрались до Антарктики на собственном ледоколе. Когда началась полномасштабная война, Ноосфера уже была в Южном полушарии. 10 октября российские оккупанты атаковали Киев, повредив, в частности, десятки домов, музеи, учебные заведения. В результате удара частично был разрушен и Национальный антарктический научный центр, получающий данные со станции Академик Вернадский. НВ поговорил с директором НАНЦ Евгением Диким о последствиях атаки и влиянии войны на исследования.



Об ударе на пересечении улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко напоминают восстановленный участок дороги и заставленные деревянными плитами окна в близлежащих зданиях. На первом этаже одного из них — помещении Министерства образования и науки — находится офис Национального антарктического научного центра. Во время утреннего обстрела на работе был один работник, говорит Дикий, — и сразу продолжает: самое главное — никто из коллектива не пострадал, остальное — ущерб чисто материальный.

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Групповые фото полярников из экспедиций, которые висят в его кабинете, разбились. Сила удара была такой, что из двери вынимали куски оконного стекла, а по части стен пошли трещины. Находиться в офисе больше нельзя, здание в аварийном состоянии. Сейчас сотрудники НАНЦ работают дистанционно и будут искать другое место для работы в режиме офлайн.

Фото: Александр Заклецкий, Юлия Кривицкая

«Есть одна, скажем, безумная идея. У нас в Киеве целый здоровенный дом раньше занимал Российский культурный центр. Мы считаем, что было бы неплохо после этих прилетов конфисковать это сооружение в пользу государства. Чтобы и нас, и другие учреждения, которые в результате российского разрушения потеряли свои офисы, поселить», — говорит Дикий.

Мировая наука данные Украины не потеряла, с облегчением продолжает он. Поступающие со станции Академик Вернадский в режиме онлайн, некоторым из которых более 20 лет, хранят на серверах НАНЦ. Они вместе с бумажными архивами, которые хранили в закоулках офиса, не пострадали. В частности, речь идет и о данных, унаследованных от бывшей британской станции Фарадей.

Фото: Александр Заклецкий, Юлия Кривицкая

После ракетного удара по столице все антарктические станции получили сообщение со строками: «Это преступление не только перед гражданским населением, но и против науки как таковой», — говорилось в письме украинских полярников. По словам Дикого, Россия де-факто остается в изоляции и нерукопожатной — на полюсе тоже.

«Что касается формального исключения из антарктических организаций, то дело в том, что Договор об Антарктике и производные от него — это все часть права Организации Объединенных наций. И вот, как из ООН нельзя страну взять и просто исключить, так это касается и всех антарктических органов», — объясняет он.

Фото: Александр Заклецкий, Юлия Кривицкая

Первый поход Ноосферы

Вспоминая о кризисном менеджменте во время пандемии два года назад, Дикий признает: организация экспедиции тогда была лишь репетицией. В первый рейс научно-исследовательский ледокол Ноосфера, который Украина приобрела у Великобритании, вышел из порта Одессы менее чем за месяц до полномасштабного вторжения России — 28 января. В начале марта 14 участников 27-й зимней экспедиции — из Киева, Львова, Харькова и других городов — добрались до Польши, а затем отправились в Южную Америку, где поднялись на борт флагмана украинского научного флота. Уже в конце месяца ледокол под сине-желтым флагом прибыл к острову Галиндез.

«Мы серьезно относились к сообщениям западных разведок, поэтому проделали, можно сказать, огромную титаническую работу. Ноосфера как раз проходила через проливы Босфор и Дарданеллы и встретила целую группу десантных российских кораблей. В режиме радиомолчания полностью заходили в Черное море. Когда нам капитан об этом сообщил, это был для нас один из сигналов: да, скорее всего, к сожалению, война будет».

27-я Украинская антарктическая экспедиция / Фото: НАНЦ/Facebook

Забрав со станции 26-ю УАЭ и сезонный отряд, по пути в Чили судно также обеспечило ротацию участников польской антарктической экспедиции на станции Арцтовский, отказавшихся от зафрахтованного российского корабля. Для Украины же за это время Варшава стала логистическим хабом — как для полярников, так и для грузов. После проведения исследований Южного океана программа максимум была выполнена — в конце мая ледокол зашел в порт южноафриканского Кейптауна. Сейчас Ноосфера готовится к новому сезону и может выйти в Антарктику уже в декабре, продолжаются переговоры по рейсу для поляков.

Антарктида входит в круг интересов 30 стран, и именно ледокол может помочь Украине усилить свои позиции на Южном полюсе. Его задача прежде всего научно-исследовательская, но сейчас выполнить ее можно разве что с иностранными экспедициями — на время войны в бюджете средств на это не заложено. Еще больше бьют цены на горючее, говорит Дикий. В прошлом году зимовщики начали обновлять систему жизнеобеспечения на станции, которую британцы в последний раз модернизировали в 80-х. Сегодня украинская модернизация тоже не паузе. После начала большой войны и сокращения расходов госбюджета полярники «отложили все, что можно было отложить». Оставили необходимый минимум.

«Если его не сделать, то потом пришлось бы с нуля восстанавливать, например, станцию или судно. Ключевая задача — сохранить материальные активы и данные — непрерывные наблюдения. Отслеживать климатические изменения, изменения в магнитосфере Земли. Все остальное может подождать, и на остальном мы экономим».

Ледокол Ноосфера пришел к станции Академик Вернадский 30 марта: была пересменка между 26-й и 27-й УАЭ / Фото: НАНЦ/Facebook

Лед и пламя

Возвращаясь из 26-й экспедиции, несколько зимовщиков сразу же пошли защищать Украину. Всего из сообщества полярников, которое за 27 лет насчитывает 200 человек, сейчас на фронте 15.

«Aquila non captat muscas» — надпись на латыни на шевроне, которая означает Орел мух не ловит. Над ней — вышитый пингвин с тризубом и флагом. Такие эмблемы, созданные полярниками, у одного из подразделений в составе Сил специальных операций, командиром которого является работник НАНЦ. Два шеврона продали на аукционе в поддержку полярников на передовой — за них дали более 15 тысяч гривен.

«После войны я с удовольствием расскажу об этом интересном подразделении. Там наш командир, нанцовский. И вообще в составе маленького подразделения — реально там один взвод — сразу целых два полярника. И вот это подразделение называет себя „боевые пингвины“ — Это, собственно, они сделали себе такой шеврон. На каждого», — рассказывает Дикий.

Шеврон «боевых пингвинов» был одним из лотов аукциона в поддержку военных-полярников / Фото: НАНЦ/Facebook

Сам он в 2014-м пошел на фронт в составе добровольческого батальона Айдар, где командовал ротой, но был вынужден оставить его после ранения. В начале полномасштабного вторжения РФ директор НАНЦ стал добровольцем в одном из формирований территориальной громады, а когда Киевскую область деоккупировали и боевые действия отошли от столицы, продолжил заниматься волонтерством. Под опеку его, а также работников и работниц НАНЦ «почти случайно» попала часть иностранных добровольцев, говорит Дикий. Также они помогают подразделениям, где воюют полярники.

«Я не считаю себя военным экспертом. Я ученый. Ученый — это определенная сила мозга, при которой, что бы с тобой ни происходило, ты анализируешь. Поскольку тебе приходилось воевать, тогда и приходится помогать армии сейчас. Конечно, я анализирую то, что происходит, прихожу к каким-то своим выводам и иногда с ними делюсь», — объясняет он.

Наука побеждает

Несмотря на войну, подготовка к следующей экспедиции продолжается. Критерии по отбору будущих полярников неизменны, только собеседования проведут в Zoom. Пересменка на шестом континенте запланирована на март.

Команда 27-й УАЭ продолжает проводить наблюдения и исследования по метеорологии, геофизике, биологии. Впервые в истории украинских экспедиций метеорологи начали постоянные исследования атмосферы с помощью радиозондов — специальных датчиков, которые поднимаются на гигантском гелиевом шаре и измеряют на своем пути ряд параметров, сразу передавая их на землю.

Также во время первого путешествия Ноосферы полярники возобновили прерванные на 20 лет морские геологические исследования, отобрав пробы донных отложений в океане в проливе Пенола. Их изучение поможет спрогнозировать будущее Антарктиды.

Украинские полярники и радиозонд / Фото: 27-я УАЭ/НАНЦ

В апреле Украина присоединилась к Европейскому полярному совету и в перспективе сможет исследовать сразу два полюса — кроме Антарктики, еще и Арктику. В отличие от южного региона, где ограничения использования ресурсов будут оставаться до 2048-го, в северном их уже нет.

«Для науки — это прямой выход на работу, например, на норвежский архипелаг Свальбард. Мы получим статус там на регулярной основе, а не только в одноразовых проектах. Перспективы очень хорошие. Понятно, что во время войны это сложно организовывать, — рассказывает Дикий. — Однако хотя бы онлайн мы принимаем участие в мероприятиях Европейского полярного совета, налаживаем контакты, вливаемся в новую среду».