ВСУ ликвидировали командира танкового взвода 35-й омсбр ВС РФ

18 марта, 12:10
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В РФ утверждают, что танк Евгения Черкашина был подбит с помощью ПТРК Javelin (Фото:@buch1004/Twitter)

В РФ утверждают, что танк Евгения Черкашина был подбит с помощью ПТРК Javelin (Фото:@buch1004/Twitter)

Украинские военные продолжают уничтожать командный состав российских войск.

На этот раз они ликвидировали командира танкового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Евгения Черкашина.

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Об этом сообщается в российских пабликах в соцсетях.

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Как утверждается, техника Черкашина была подбита ракетой из американского противотанкового комплекса Javelin при попытке взять контроль над одной из переправ.

https://twitter.com/buch10_04/status/1504737332716621833
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Javelin Война России против Украины

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