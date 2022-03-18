ВСУ ликвидировали командира танкового взвода 35-й омсбр ВС РФ
В РФ утверждают, что танк Евгения Черкашина был подбит с помощью ПТРК Javelin (Фото:@buch1004/Twitter)
Украинские военные продолжают уничтожать командный состав российских войск.
На этот раз они ликвидировали командира танкового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Евгения Черкашина.
Об этом сообщается в российских пабликах в соцсетях.
Как утверждается, техника Черкашина была подбита ракетой из американского противотанкового комплекса Javelin при попытке взять контроль над одной из переправ.
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