ВСУ ликвидировали командира танкового взвода 35-й омсбр ВС РФ 18 марта, 12:10 Цей матеріал також доступний українською В РФ утверждают, что танк Евгения Черкашина был подбит с помощью ПТРК Javelin (Фото:@buch1004/Twitter)

Украинские военные продолжают уничтожать командный состав российских войск.

На этот раз они ликвидировали командира танкового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Евгения Черкашина.

Об этом сообщается в российских пабликах в соцсетях.

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Как утверждается, техника Черкашина была подбита ракетой из американского противотанкового комплекса Javelin при попытке взять контроль над одной из переправ.

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