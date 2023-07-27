Машины, дома, земельные участки. ГБР арестовало все имущество скандального военкома Борисова
ГБР арестовало имущество, средства и банковские счета бывшего начальника ТЦК Одесской области Евгения Борисова (Фото:Державне бюро розслідувань via Facebook)
Государственное Бюро Расследований (ГБР) сообщило, что наложило арест на имущество, средства и банковские счета экс-руководителя ТЦК и СП Одесской области Евгения Борисова, которого отправили за решетку на два месяца.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ГБР обнародовали список имущества, на которое наложен арест:
- земельные участки общей площадью более 2 гектаров в Одесской области;
- два дома в Одессе общей площадью более 420 квадратных метров;
- домовладение в Одессе площадью 78,5 гектаров;
- две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе.
Также правоохранители перечислили перечень арестованных автомобилей:
- Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;
- Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;
- Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;
- Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска;
- Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;
- Audi A6, 1999 года выпуска.
В ГБР добавляют, что родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, чтобы скрыть его от возможного ареста. При попытке пересечения границы в пункте пропуска «Паланка — Маяки — Удобное» был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.
Как установили сотрудники ГБР, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военкома.
Правоохранители считают, что автомобиль Porsche был приобретен противоправным путем. Именно поэтому машину изъяли, а замысел родственников экс-военкома был раскрыт.
Скандал с военкомом Борисовым — что известно
В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.
УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».
Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.
28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.
22 июля ГБР объявило подозрение экс-начальнику ТЦК Одесской области. Его подозревают «в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы».
У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании, а правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.
24 июля ГБР задержала скандального военкома в Киеве.
На следующий день, 25 июля, суд отправил под стражу Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.