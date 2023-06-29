Гауляйтер Балицкий заочно приговорен к 15 годам тюрьмы 29 июня, 16:48 Евгений Балицкий (Фото:РИА Мелитополь)

Суд заочно приговорил кремлевскую марионетку на временно захваченных территориях в Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 29 июня.

Экс-нардеп от запрещенного Оппозиционного блока Балицкий одним из первым публично поддержал оккупантов после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Оккупанты сделали его гауляйтером на захваченных территориях в Запорожской области и заставляли чиновников признать его нелегитимные «полномочия», угрожая репрессиями и физической расправой, похищая и пытая несогласных.



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После фейкового «назначения» Балицкий по указке кремлевского режима пытается подавить движение сопротивления. Он занимался организацией псевдореферендума, под его руководством создавались так называемые «избиркомы», которые фальсифицировали результаты «голосования». Марионетка также обратился к российскому диктатору с просьбой «признать» украинскую область «субъектом» страны-агрессора России и «подписал» в Кремле юридически ничтожную бумажку о якобы «вхождении» региона в состав России.

Суд признал Балицкого виновным по двум статьям:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 ( участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч.2 ст. 110 ( умышленные действия с целью изменить границы территории или государственную границу Украины в нарушение установленного Конституцией порядка по предварительному сговору группой лиц).