Гауляйтер Балицкий заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

29 июня, 16:48
Поделиться:
Евгений Балицкий (Фото:РИА Мелитополь)

Евгений Балицкий (Фото:РИА Мелитополь)

Суд заочно приговорил кремлевскую марионетку на временно захваченных территориях в Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 29 июня.

Экс-нардеп от запрещенного Оппозиционного блока Балицкий одним из первым публично поддержал оккупантов после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Оккупанты сделали его гауляйтером на захваченных территориях в Запорожской области и заставляли чиновников признать его нелегитимные «полномочия», угрожая репрессиями и физической расправой, похищая и пытая несогласных.

Видео дня

Читайте также:
Экс-министр образования времен Януковича Табачник стал «заместителем» гауляйтера оккупантов в Запорожской области

После фейкового «назначения» Балицкий по указке кремлевского режима пытается подавить движение сопротивления. Он занимался организацией псевдореферендума, под его руководством создавались так называемые «избиркомы», которые фальсифицировали результаты «голосования». Марионетка также обратился к российскому диктатору с просьбой «признать» украинскую область «субъектом» страны-агрессора России и «подписал» в Кремле юридически ничтожную бумажку о якобы «вхождении» региона в состав России.

Читайте также:

Суд признал Балицкого виновным по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч.2 ст. 110 (умышленные действия с целью изменить границы территории или государственную границу Украины в нарушение установленного Конституцией порядка по предварительному сговору группой лиц).
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Приговор Коллаборант Псевдореферендум Евгений Балицкий Оккупированные территории Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X