СБУ сообщила о подозрении Евгению Балицкому, ставшему «гауляйтером» РФ на захваченной части Запорожской области 26 мая, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Евгению Балицкому грозит до 10 лет тюрьмы (Фото:Евгений Балицкий/Facebook)

Служба безопасности Украины объявила о подозрении Евгению Балицкому, который согласился войти в так называемую «администрацию» российских оккупантов на временно захваченной территории Запорожской области.

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Об этом в четверг, 26 мая, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, избранный в 2020 году депутатом областного совета от прокремлевской ОПЗЖ, Балицкий воспринял полномасштабное вторжение РФ «как шанс реализовать собственные политические амбиции», и согласился стать так называемым «гауляйтером».

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«Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой для силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем», — рассказал Дехтяренко.

Кроме того, коллаборант издал некое «распоряжение», согласно которому жители региона якобы должны были сформировать «общественные отряды» для пресечения «проявлений антироссийской деятельности».

Против Балицкого начато уголовное производство по ч. 5 ст. 111−1 УК Украины (государственная измена).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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