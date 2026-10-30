Эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией отправились в Анапу

Эвакуированные направляются в Анапу, откуда их доставят в Беларусь (Фото: Скриншот / Давид Арахамия)

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек отправилась в российскую Анапу. Об этом 30 октября сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Оттуда их доставят самолетом в Беларусь, а затем они смогут вернуться в Украину на автобусах, добавил он.

Ранее, 30 октября, стало известно о начале основного этапа гуманитарной миссии в Олешках. По завершении разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Утром он выступил с заявлением для прессы из оккупированного Армянска в Крыму совместно с российским омбудсменом Яной Лантратовой, после чего направился в Олешки.

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Лубинец сообщил, что для людей, желающих выехать из Олешек, такая возможность будет обеспечена до 14:00 30 октября. Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных людей.

29 октября телеканал Fox News сообщил, что жители города Олешки не смогут напрямую выехать на подконтрольную Украине территорию: желающих сначала доставят в российский город Анапа, а затем — военно-транспортным самолетом Минобороны России в Беларусь. Только оттуда они смогут попасть в Украину. Планирует ли Россия проводить фильтрацию жителей Олешков на промежуточном этапе, остается неизвестным.

30 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая в Раде, подтвердил, что после первичного медосмотра в Олешках люди, желающие вернуться на подконтрольную Украине территорию, будут выезжать по сложному маршруту через Беларусь.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Они испытывают нехватку продуктов питания и медикаментов, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

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Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента.