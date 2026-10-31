Президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Граждане Украины уже пересекли государственную границу в Черниговской области.

Об этом он написал на своей странице в субботу, 31 октября.

По словам Зеленского, для проведения операции на Херсонском направлении был установлен режим тишины. За это время удалось разминировать дороги к Олешкам, доставить гуманитарную помощь и эвакуировать людей из города и окрестной громады.

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«На данный момент граждане Украины из Олешек пересекли границу Украины в Черниговской области. Всем им будет оказана необходимая помощь. Важно, чтобы правительственные структуры и все задействованные областные и местные органы власти сработали эффективно и помогли нашим людям адаптироваться», — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил США и первую леди Меланию Трамп за посредничество, Силы обороны Украины — за обеспечение безопасности во время операции, а омбудсмена Дмитрия Лубинца и его команду — за реализацию гуманитарной миссии.

Глава государства подчеркнул необходимость дальнейших шагов для деэскалации и приближения мира.

Около 13:00 31 октября в Беларуси приземлился четвертый и последний самолет с жителями города Олешки Херсонской области, пожелавшими эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

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Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.