«Было очень сложно». Что рассказывают эвакуированные из Мариуполя и Азовстали 9 мая, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Из Мариуполя в Запорожье эвакуированные добирались почти 30 часов (Фото:Суспільне Запорожье)

Поздно вечером 8 мая в Запорожье прибыли новые эвакуационные автобусы. В них приехали 177 человек из Мариуполя, в том числе и те, кого эвакуировали из Азовстали 7 мая.



Война России против Украины — главные события 9 мая

Сотрудница Азовстали Наталья Бабеуш рассказала, что что в укрытии было холодно, а теплой одежды с собой не было, поэтому пригодилась рабочая форма, сообщает Суспільне.

Видео дня

«Очень тяжело эмоционально, потому что ты сам не знаешь, что будет завтра, выйдем мы или нет. Не было никакой уверенности, что ты утром проснешься живым. В некоторые бункеры прилетали снаряды. У нас попало прямо в генератор и часть бункера была повреждена. Мы понимали — если еще один „прилет“, то неизвестно, чем это могло закончиться», — рассказывает она.

По словам Натальи, в бункере скрывались 42 человека, из них восемь детей.

«Чтобы отвлечь внимание детей от войны, я проводила конкурсы. Призами были найденные в рюкзаке конфеты. Муж у меня электрик, он делал детям фонарики, потому что мы были без света. Это все происходило в бункере. Дети на стену вывешивали свои рисунки и это было стимулом, чтобы просыпаться с утра, готовить еду», — говорит женщина.

Елена Облапинская эвакуировалась вместе с сыном Валерием. От обстрелов они прятались в подвале 9-этажки, в которой жили.

По ее словам, до этого времени возможности уехать не было.

«Как мы узнали, была в марте одна эвакуация, мы сидели в подвале, было очень шумно, опасно выходить, и мы не могли просто выйти… К тому моменту, когда начались активные боевые действия, нам не объявляли эвакуацию. А вот эти дни, когда мы знали, что есть такой гумконвой, что есть возможность уехать благодаря международным организациям, тогда мы в третий раз ждали один день утром до вечера, не было ничего, второй раз и в третий раз вышло. Мы ехали стоя с сыном, это было очень тяжело», — рассказала она.

Елена рассказывает, что вместе с сыном села в эвакуационный автобус 7 мая в 17:00. Во временно захваченном войсками РФ селе Безименное была остановка, где оккупанты проводили так называемую «фильтрацию».

«Фильтрация — это взятие отпечатков пальцев, ладони, фото анфас, профиль и опрос: где проживаете, имеете ли связь с военными ВСУ или СБУ, такого плана», — отмечает женщина.

Затем автобус направился в Запорожье. В общей сложности эвакуация заняла 29 часов. Елена рассказывает, что в Мариуполе осталась мама.

«Ей очень тяжело, она боится что больное бедро и такой тяжелый переезд. И боится, что может квартира куда-то „уйти“. Поэтому сделала такой выбор», — объясняет Елена.



Далее женщина планирует вместе с сыном ехать во Львов, где живет ее дядя.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.