"Эвакуации не было, мы бежали, куда могли": пассажиры рассказали об аварии самолета в Жулянах

Пассажиры рейса Анталия - Киев, который попал в аварию в Международном аэропорту Киев имени Сикорского (Жуляны), рассказали подробности случившегося.

Как сообщает Информатор, пассажиры отмечают, что когда самолет заходил на посадку, его стало сильно трясти. Когда он задними шасси коснулся полосы - произошел удар. Крыло самолета стало дымиться еще в воздухе. От удара о землю у самолета отпали колеса, а топливо разлилось, из-за чего одежда пассажиров вся пропиталась едким запахом.

Фото: Информатор

В эфире телеканала 112 Украина пассажирка рейса Юлия заявила, что пассажиры самостоятельно открыли двери в самолете, чтобы его покинуть.

"Эвакуации вообще не было. Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, ни жилеты. Мы выломали дверь, нам сказали бегите, куда можете, прыгайте", - добавила она.

Также Юлия рассказала, что скорая приехала к пострадавшим спустя два часа.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Киев им.Сикорского (Жуляны) был закрыт из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке, пострадавших нет.

Во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

Вскоре после инцидента аэропорт возобновил работу в штатном режиме.