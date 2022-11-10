Оккупанты прекратили «эвакуацию» населения из Херсона: нет желающих — Генштаб

10 ноября, 07:00
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По данным Генштаба, оккупанты прекратили «эвакуацию» населения из Херсона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным Генштаба, оккупанты прекратили «эвакуацию» населения из Херсона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По уточненной информации, российские оккупанты прекратили так называемую эвакуацию населения из Херсона из-за отсутствия желающих.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 10 ноября.

Кроме того, городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

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Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Эвакуация Генштаб Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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