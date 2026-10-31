Одеяла, помощь и встреча с родными: в Черниговской области ждут эвакуированных из Олешек

В Черниговской области готовятся встретить жителей Олешек Херсонской области , которых удалось вывезти из временно оккупированного Россией города в рамках гуманитарной миссии.

На месте происшествия работают представители ГСЧС, Украинского Красного Креста и многочисленные журналисты. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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«Когда мы узнали об этой эвакуации, не особо верили, что это возможно. Мы с мамой и сестрой два года прожили в российской оккупации, а потом уехали в Киев, папа же остался в Олешках…» — рассказала Лиза Палий, пришедшая встречать отца.

По ее словам, она немного злится на него из-за того, что отца пришлось долго уговаривать покинуть родной город.

Специалисты Украинского Красного Креста прибыли на место утром 31 октября. Начальник отдела развития и отчетности службы реагирования на чрезвычайные ситуации УКК Леонид Мельников отметил, что команда участвует в общей операции по оказанию помощи украинцам, в частности людям с ограниченной мобильностью.

Представители ГСЧС и Украинского Красного Креста готовятся встречать жителей оккупированных Олешек / Фото: Интерфакс-Украина / Елена Савченко

На месте встречи эвакуированных из Херсонской области работают украинские и зарубежные СМИ / Фото: Интерфакс-Украина / Елена Савченко

Организация подготовила одеяла и детские наборы, а также готова оказывать домедицинскую и психологическую помощь.

Пункт встречи эвакуированных с временно оккупированного левобережья Херсонской области в Черниговской области / Фото: Интерфакс-Украина / Елена Савченко

Палаточный лагерь и спасательные службы в месте встречи эвакуированных в Черниговской области / Фото: Интерфакс-Украина / Елена Савченко

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто пожелал выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела. Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.