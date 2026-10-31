Одеяла, помощь и встреча с родными: в Черниговской области ждут эвакуированных из Олешек
В Черниговской области развернули палаточный городок для приема эвакуированных жителей Олешек (Фото: Интерфакс-Украина / Елена Савченко)
В Черниговской области готовятся встретить жителей Олешек Херсонской области, которых удалось вывезти из временно оккупированного Россией города в рамках гуманитарной миссии.
На месте происшествия работают представители ГСЧС, Украинского Красного Креста и многочисленные журналисты. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
«Когда мы узнали об этой эвакуации, не особо верили, что это возможно. Мы с мамой и сестрой два года прожили в российской оккупации, а потом уехали в Киев, папа же остался в Олешках…» — рассказала Лиза Палий, пришедшая встречать отца.
По ее словам, она немного злится на него из-за того, что отца пришлось долго уговаривать покинуть родной город.
Специалисты Украинского Красного Креста прибыли на место утром 31 октября. Начальник отдела развития и отчетности службы реагирования на чрезвычайные ситуации УКК Леонид Мельников отметил, что команда участвует в общей операции по оказанию помощи украинцам, в частности людям с ограниченной мобильностью.
Организация подготовила одеяла и детские наборы, а также готова оказывать домедицинскую и психологическую помощь.
30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.
Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.
Также были эвакуированы те, кто пожелал выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела. Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.