Жителей оккупированных Олешек в Херсонской области , которые согласятся выехать во время локального прекращения огня, сначала будут перевозить в оккупированный Крым или Россию. Лишь после этого они смогут вернуться на территорию, подконтрольную Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия ранее сообщал, что режим тишины на крупнейшем участке фронта на юге Украины — в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию города Олешки в Херсонской области — продлится до 22:59 1 ноября. Арахамия напомнил, что прекращение огня началось 27 октября в 03:00 по киевскому времени, и назвал это «самой масштабной деэскалацией с 2022 года».

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27 октября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в Олешках началась важная гуманитарная миссия. В районе ее проведения объявлено о двустороннем прекращении огня. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место для координации процесса.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

По его словам, Украина проводит гуманитарную миссию совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия «будет делать всё, чтобы разминировать так (дороги в Олешках — ред.), чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей».

В то же время президент Украины заявил, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.