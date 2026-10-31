«Пели гимн тихо, потому что так привыкли в оккупации». Женщина, эвакуированная из Олешек, рассказала о выезде

31 октября, 18:13
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Жители временно оккупированных Олешек после прибытия эвакуационным рейсом (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Жители временно оккупированных Олешек после прибытия эвакуационным рейсом (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео с жителями, эвакуированными из оккупированных Олешек Херсонской области. Одна из женщин рассказала о настроениях местных жителей и о пути на подконтрольную Украине территорию.

По словам эвакуированной, жители города ждали освобождения Олешек, а не переезда, поскольку это украинская территория.

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Женщина отметила, что в автобусе во время отъезда люди пели государственный гимн.

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«В автобусе мы все пели — пусть и тихо — гимн Украины. Не потому, что нам не хватало духа, а потому, что привыкли всё делать очень тихо, пока жили в Олешках. Самое главное — мы не забыли гимн Украины», — рассказала она.

Омбудсмен, со своей стороны, отметил, что сейчас эвакуированные находятся в безопасности. По его словам, им будет предоставлено дальнейшее лечение и необходимая помощь.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

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Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Эвакуация Херсонская область Дмитрий Лубинец Олешки

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