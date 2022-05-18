«Политики и СМИ России очень агрессивны». Сложный процесс эвакуации защитников из Азовстали продолжается — Подоляк 18 мая, 17:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Автобусы с военнослужащими ВСУ, защищавшими Мариуполь, на неподконтрольной Украине территории. 17 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ сообщил, что эвакуация защитников с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, но процесс сложный, а потому призвал осторожно обсуждать эту тему.

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«Азовсталь, Мариуполь, полк Азов, все защитники Мариуполя — очень символичны, в частности для РФ с негативной точки зрения. Поэтому я прошу всех бережно относиться к тому, что и как мы говорим. Комментировать это можно будет позже уже в полном объеме. Сейчас должны говорить только о том, что процесс эвакуации продолжается, он сложен. Вы видите заявления, звучащие со стороны российских средств массовой информации и политиков. Они очень агрессивны, поэтому давайте все-таки осторожно относиться к этому», — считает Подоляк.

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Он добавил, что к вывозу украинских защитников с территории завода привлечены очень многие влиятельные посредники, в том числе международные институты, представители некоторых других стран.

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь и были заблокированы в бесчеловечных условиях на заводе.

Поздно вечером 16 мая из Азовстали на оккупированную боевиками «ДНР» и российскими войсками на территорию Донецкой области были вывезены 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов.

Командир полка Азов, герой Украины Денис Прокопенко в день первого этапа эвакуации обнародовал видеообращение, в котором призвал украинцев с пониманием отнестись к такому решению.

Вечером 17 мая стало известно о новом этапе эвакуации: агентство Reuters сообщило, что с территории Азовстали выехали еще минимум семь автобусов с украинскими военными.

По данным самих защитников, за почти три месяца обороны Мариуполя они уничтожили 6 тыс. оккупантов, 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.

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