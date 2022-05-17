Эвакуация из Азовстали. Надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят — Зеленский 17 мая, 00:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря действиям украинских военных — Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеется, удастся сохранить жизнь военных. 53 тяжелораненых защитников вывезли из Мариуполя.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных — Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек», — сказал он.

Видео дня

Президент добавил, что операция была начата нашими военными, разведчиками. Работа продолжается, в частности, через дипломатические каналы.

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