Оккупанты блокируют проезд эвакуационных колонн в Запорожской области, чтобы прикрыть переброску техники — глава ОВА 31 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты по несколько суток не пропускают людей, которые хотят покинуть захваченные территории Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты блокируют проезд эвакуационных колон в Запорожской области, чтобы прикрыть переброску техники.

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Об этом рассказал глава областной военной администрации Александр Старух в эфире Радио Свобода.

По его словам, сотни машин ежедневно пытаются покинуть захваченные территории, но оккупанты задерживают людей на 3−5 суток и блокируют проезд эвакуационных колонн.

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«Выезд у нас — практически вся линия столкновения пересекает область. Выезд проходит по трассе Харьков-Симферополь, это между Васильевкой и Запорожьем одна точка, за Васильевкой периодически по 3−5 суток держат автомобили. Держат для того, чтобы перебрасывать войска без угрозы поражения с нашей стороны. Прикрываются людьми как живым щитом. Несколько сотен автомобилей ставят и за их спиной перебрасывают танки, технику в направлении дальше», — пояснил глава ОВА.

Оккупанты систематически блокируют проезд авто через блокпост в Васильевке. Люди стоят в очереди по несколько суток.

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