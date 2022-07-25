«Прикрываются нашими людьми». Оккупанты в Васильевке блокируют выезд в сторону Запорожья более 5 000 человек — мэр Мелитополя

25 июля, 15:50
Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

На блокпосте оккупантов в Васильевке более 5 000 человек ожидают выезда в сторону Запорожья из временно захваченных регионов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Сегодня в очереди ожидают 1200 машин и более 5000 украинцев проезда через этот блокпост», — сказал он в эфире телемарафона.

По его данным, за воскресенье, 25 июля, в очереди погиб человек, который не дождался выезда.

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Мэр Мелитополя добавил, что оккупанты пропускают от 20 до 150 машин в день или примерно 500 людей. Но очередь ежедневно растет и будут увеличиваться, когда боевые действия в Херсоне, в Новой Каховке и Мелитополе станут активными, сказал он.

«Мы четко понимает, почему это происходит. Они используют наших людей как живой щит. Они боятся контрнаступления наших вооруженных сил, и поэтому они прикрываются нашими гражданскими людьми», — подчеркнул он, добавив, что задачу создать «живой щит» ставит российское командование.

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Также Федоров уточнил, что оккупанты блокируют выезд украинцев, в том числе, чтобы заработать. Некоторых людей, по его словам, оккупанты пропускали в сторону Запорожья без очереди за 1000 гривен.

19 июля Федоров говорил, что на оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации. Он отмечал, что она примерно такая же по интенсивности, как и в первый месяц оккупации.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных регионов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Войска РФ Мелитополь

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