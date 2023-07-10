В Сумской области эвакуируют всех жителей из пятикилометровой зоны у границы с РФ 10 июля, 15:08 Жителей приграничных территорий в Сумской области эвакуируют из-за постоянных обстрелов РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Жителей приграничных территорий Сумской области эвакуируют из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ.

О таком решении сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимира Артюх по итогам Совета обороны региона.

По его словам, эвакуировать будут жителей пятикилометровой зоны у границ с РФ.

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«Постоянные артиллерийские обстрелы приграничных громад, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное — гибнут наши люди. Если в целом с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц — 17 человек, из которых один ребенок, были убиты российскими войсками», — отметил Артюх.

Глава ОВА добавил, что на территорию Украины все чаще заходят вражеские ДРГ.

«Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ. Исходя из этого, Советом обороны Сумской области было принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации», — сказал он.

Глава ОВА подчеркнул, что власти отработали все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб.

Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы российские оккупанты не смогли устроить провокации.

Эвакуация начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Сумской области в приграничной зоне из минометов.