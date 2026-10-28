Одной из главных проблем операции по эвакуации в Олешеках Херсонской области является то, как Россия будет действовать по отношению к украинцам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В материале говорится, что российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стаббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября назвал Олешки «российским поселением».

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Источники, знакомые с ходом обсуждений по поводу ограниченного прекращения огня, сообщили Financial Times 17 октября, что российские власти перевезут жителей Олешек в оккупированный Крым или РФ, прежде чем разрешить им вернуться в Украину.

ISW отмечает, что остается неясным, как российские власти будут обращаться с жителями Олешек. Так, российские власти могут настаивать на том, что украинцы, которые проживают в Олешках и получившие российские паспорта, теперь «являются российскими гражданами без законных оснований для возвращения в Украину».

При этом в исследовании подчеркивается, что соглашение о прекращении огня не определяет, как российские власти должны обращаться с жителями Олешек.

«Судьба украинских граждан, оставшихся в Олешках, остается нерешенной и должна быть рассмотрена в любом будущем соглашении о прекращении огня или мирном урегулировании», — говорится в отчете.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия «будет делать всё, чтобы разминировать (дороги в Олешках — ред.) так, чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей». В то же время президент Украины сказал, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

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В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась.