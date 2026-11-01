Получал помощь с дронов. В Херсоне 84-летний мужчина прошел пешком 6 км, чтобы выбраться из города

В Херсонской области 84-летний Василий Зайченко пешком преодолел почти шесть километров (Фото: Херсонский облсовет)

84-летний житель Херсона Василий Зайченко пешком преодолел почти шесть километров от областного центра, где из-за российских обстрелов полгода жил в изоляции.

Об этом рассказали в Херсонской городской военной администрации.

В сообщении говорится, что мужчина жил в Херсоне 60 лет. Вместе с женой они построили семейный дом, имели на участке садик и выращивали цветы. Однако последние полгода местный житель находился практически в полной изоляции — гуманитарную помощь ему доставляли дронами.

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«Начались сильные обстрелы, отопления не было. Зимой температура где-то +8 °C. Всех эвакуировали, а я остался по своей воле. Жил тем, что выращивал на огороде», — говорит Василий.

Когда он решился на эвакуацию, дорогу к более безопасной территории пришлось преодолевать пешком. Отмечается, что человек прошел около шести километров за 1,5 часа. С собой взял только фонарик и зарядное устройство для телефона.

Василия встретили волонтеры, а из транзитного центра его забрали дочь с внуком. Теперь мужчина будет проживать с семьей в Никополе Днепропетровской области.

22 ноября херсонец отметит 85-й день рождения. Он признается, что больше всего мечтает о победе и возвращении домой.

«Эта история еще раз доказывает, насколько важно не медлить с эвакуацией. Призываем жителей опасных районов Херсона выезжать заблаговременно, пока есть такая возможность», — подчеркнули в городской администрации.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки отправилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а дальше добирались на автобусах до Украины.

Также были эвакуированы те, кто захотел уехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

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31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.