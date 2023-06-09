Обстрелы и ухудшение ситуации. В Херсонской ОВА призвали новых волонтеров с лодками пока не ехать в Херсон 9 июня, 09:34 Люди на лодках помогают эвакуировать жителей затопленных домов Херсона (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Власти Херсонской области призвали волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции в подтопленном после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС Херсоне пока не ехать в город.

В пресс-службе Херсонской областной военной администрации объяснили просьбу ухудшением ситуации в Херсоне и продолжающимися обстрелами со стороны российских оккупантов.

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«Из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации в Херсоне, просим волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города», — отметили там.

Власти региона добавили, что в случае необходимости обратятся к волонтерам.

«Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий», — резюмировали в ОВА.

8 июня россияне обстреляли подтопленный Херсон и населенные пункты Херсонской области во время эвакуации.

Пострадали девять человек, среди них два сотрудника ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии. Один пострадавший находится в реанимации.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается четвертые сутки. На оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. В оккупированных Олешках и в Николаевской области есть первые погибшие.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.