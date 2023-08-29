Обязательная эвакуация в Харьковской области: за три недели выехали почти 1500 человек, более 300 из них — дети 29 августа, 05:57 В ряде громад Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за действий РФ (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

В Купянском районе Харьковской области продолжается обязательная эвакуация населения, выехало почти 1500 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, эвакуировано 715 человек, в том числе 165 детей. Самостоятельно покинули находящиеся под постоянными обстрелами громады 718 человек, 178 из них — дети.

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Всего с 9 августа эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка.

В августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей ряда громад на фоне действий войск РФ на Купянском направлении.

Синегубов заявил, что из Купянского района могут эвакуировать до 12 тысяч человек из-за активных боевых действий.

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

26 августа в разведке Великобритании сообщали, что Россия планирует попытаться восстановить инициативу, вернувшись к значительно более широким наступательным операциям, одним из потенциальных направлений для которых назвали Купянск — Лиман.