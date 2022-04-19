Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 19 апреля 19 апреля, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Поезд (Фото:kanaldom.tv)

Укрзализныця обнародовало расписание дополнительных эвакуационных рейсов на 19 апреля.



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Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныця" .

Теперь известно о следующих направлениях:

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов.

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1.

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Перевозчик отмечает, что время отправки может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями.

Напомним, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в регионе остается ориентировочно 50 тысяч человек, если взять все населенные пункты, подконтрольные Украине.

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