Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 19 апреля

19 апреля, 01:09
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Поезд (Фото:kanaldom.tv)

Поезд (Фото:kanaldom.tv)

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Укрзализныця обнародовало расписание дополнительных эвакуационных рейсов на 19 апреля.

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Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныця" .

Теперь известно о следующих направлениях:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск.
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов.
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1.
Видео дня

Перевозчик отмечает, что время отправки может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями.

Напомним, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в регионе остается ориентировочно 50 тысяч человек, если взять все населенные пункты, подконтрольные Украине.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Укрзализныця Война России против Украины

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