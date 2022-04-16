Сегодня в Украине планируют открыть девять гуманитарных коридоров 16 апреля, 09:48 Цей матеріал також доступний українською В Украине продолжается эвакуация из городов, где идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

16 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для проведения эвакуации мирного населения из горячих точек.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

На сегодня запланировано открытие «зеленых» коридоров по следующим направлениям:

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Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.



Отмечается, что из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту — размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.



Северодонецк — Бахмут ( место собрания — проспект Химиков, 28).

Лисичанск — Бахмут ( место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324). Попасная. ( место сборов — ул. Первомайская, 42).

Горное — Бахмут ( место сборов — ул. Гагарина, 13).

Рубежное — Бахмут.

Отмечается, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.



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