Сегодня в Украине планируют открыть девять гуманитарных коридоров
В Украине продолжается эвакуация из городов, где идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
16 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для проведения эвакуации мирного населения из горячих точек.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
На сегодня запланировано открытие «зеленых» коридоров по следующим направлениям:
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Отмечается, что из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту — размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
- Северодонецк — Бахмут (место собрания — проспект Химиков, 28).
- Лисичанск — Бахмут (место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная. (место сборов — ул. Первомайская, 42).
- Горное — Бахмут (место сборов — ул. Гагарина, 13).
- Рубежное — Бахмут.
Отмечается, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.