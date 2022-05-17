Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленовку — Reuters 17 мая, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие, эвакуированные с завода Азовсталь, прибыли в оккупированную войсками РФ Еленовку (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Cемь автобусов с украинскими военными, эвакуированными с завода Азовсталь, во вторник, 17 мая, прибыли во временно оккупированную Еленовку Донецкой области, сообщает Reuters.

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Автобусы с защитниками Мариуполя сопровождали российские оккупанты. Точное число эвакуированных украинцев не сообщается.

Видео дня

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь и были заблокированы в нечеловеческих условиях на меткомбинате.

Поздним вечером 16 мая с Азовстали на оккупированную боевиками «ДНР» и российскими войсками территорию Донецкой области были вывезены 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов.



Вечером 17 мая стало известно о новом этапе эвакуации: агентство Reuters сообщило, что с территории Азовстали выехали еще как минимум семь автобусов с украинскими военными.



Украина надеется вернуть всех вывезенных из Мариуполя военных в процессе обмена.



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