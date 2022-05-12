Около 500 человек. Украина ведет переговоры об эвакуации медработников и всех раненных с Азовстали — Офис президента 12 мая, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина ведет переговоры об эвакуации приблизительно 500 медработников и раненых с завода Азовсталь в Мариуполе, сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам Офиса Президента Татьяна Ломакина.

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«В последние дни при поддержке ООН и благодаря поддержке Красного Креста удалось спасти около 300 людей с Азовстали, женщин и детей. В настоящее время ведутся переговоры о важном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых, это около 500 человек», — сказала она во время брифинга.

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Она подчеркнула, что украинская сторона также ведет переговоры об открытии гуманитарных коридоров для мариупольцев. По ее словам, в городе все еще находится около 100 тысяч человек, среди которых в основном пожилые люди, женщины, дети.

«Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарные коридоры и помочь людям выехать на мирные территории Украины», — добавила Ломакина.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Ранее вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что сейчас продолжаются сложные переговоры об эвакуации тяжелораненых защитников Мариуполя с завода Азовсталь в обмен на пленных россиян.

Генштаб сообщает, что в Мариуполе оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары в районе Азовстали.

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